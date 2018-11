Il Secolo XIX: "Radu e Audero, i portieri più giovani nell'eterna sfida"

Nonostante la sosta per le nazionali è iniziato l'avvicinamento al derby di Genova. Un percorso che Il Secolo XIX ha deciso di affrontare analizzando la sfida a distanza fra i portieri di Genoa e Samp. "Radu e Audero, i portieri più giovani nell'eterna sfida" è il titolo scelto dal quotidiano che poi scrive "Nella storia del derby si affrontano per la prima volta due numeri 1 così in erba. Entrambi Under21, dovranno gestire le emozioni in un match ad alta pressione".