Il Secolo XIX, Ramirez: "Adesso voglio ripetermi a Marassi"

"Magico Ramirez: "Punizione perfetta e adesso voglio ripetermi a Marassi". Questo il titolo a pagina 32 che Il Secolo XIX dedica al centrocampista della Sampdoria Gaston Ramirez che è stato protagonista a Torino nella vittoria dei blucerchiati. Il quotidiano lo ha intervistato in esclusiva e queste sono state alcune su dichiarazioni. "Sì, penso sia la punizione fin qui più bella della mia carriera. Come tipologia di conclusione ricorda quella che ho segnato alla Fiorentina. Ma questa era più difficile perché ho calciato dal limite dell'area e in quei casi non puoi utilizzare la potenza".