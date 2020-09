Il Secolo XIX: "Ramirez e la Samp: sempre più distanti"

vedi letture

Il Secolo XIX oggi in edicola titola: "Ramirez e la Samp: sempre più distanti". Gaston Ramirez è sempre più lontano dalla Sampdoria. Ieri a Milano c'è stato l'atteso incontro tra la società blucerchiata, rappresentata dai vertici Ferrero, Osti e Pecini e l'agente del giocatore Bentancur. Il pranzo ha prodotto l'ennesima fumata nera. Le parti non sono distanti, ma di più. Il presidente e i dirigenti hanno manifestato al procuratore la volontà di trattenere il giocatore e gli hanno avanzato l'ennesima proposta di rinnovo, rimodulata sui nuovi parametri post-pandemia della società. Non ci sono tetti, ma il massimo della parte fissa difficilmente potrà superare il milione, qualcosa in più aggiungeranno eventuali bonus. Il procuratore del giocatore ha così chiesto di liberarlo per permettergli di firmare con l'Al Shabab, società araba che ha offerte 3.5 di ingaggio al giocatore.