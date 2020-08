Il Secolo XIX: "Ranieri, amarcord in Calabria con il pensiero al mercato"

"Ranieri, amarcord in Calabria con il pensiero al mercato". Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Secolo XIX. Tempo di vacanze per il tecnico della Sampdoria che è ritornato in Calabria per una rimpatriata con i suoi ex compagni ai tempi del Catanzaro.