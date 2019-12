© foto di stefano tedeschi

I due tecnici si troveranno domani di fronte per la prima volta da avversari su panchine diverse, ma ai tempi dell'Inter erano dalla stessa parte: Ranieri in panchina e Motta in campo. Così Il Secolo XIX titola: "Ranieri e Motta, la prima volta non è il derby". Nel 2011 Claudio Ranieri subentrò a Gasperini sulla panchina dell'Inter, inanellando 8 vittorie consecutive con Thiago Motta al centro del campo. Poi a gennaio il centrocampista passò al Paris Saint Germain, e per l'Inter tornò il buio.