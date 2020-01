Il Secolo XIX, Ranieri: "Faccio la formazione con i tiri in porta"

© foto di Alessio Del Lungo

"Faccio la formazione con i tiri in porta". Queste le parole di Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, che Il Secolo XIX utilizza questa mattina al suo interno, a pagina 42. Il mister romano sfida la Lazio: "Se i miei giocatori si rilassano li mangio. Per le scelte guardo come calciano nella rifinitura". Questa la ricetta semplice e buona del tecnico ex Juventus, Inter e Roma.