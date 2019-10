© foto di Alessio Del Lungo

Il Secolo XIX in edicola questa mattina ha dedicato al suo interno, a pagina 36, uno spazio al nuovo allenatore della Sampdoria, Claudio Ranieri con questo titolo: "Farò giocare ciascuno dove sa farlo". Prime ricette per Sir Claudio il saggio: firma per Ranieri, 2 milioni a stagione per 2 anni. Il tecnico lunedì a Genova con le stampelle: "Se sapevo non mi operavo".