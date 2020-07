Il Secolo XIX: "Ranieri, Gabbia e Ramirez: caccia ai record per la svolta"

vedi letture

"Ranieri, Gabbia e Ramirez: caccia ai record per la svolta". Questo il titolo dell'edizione odierna de Il Secolo XIX sulla Sampdoria. Il tecnico non ha mai vinto due gare in stagione mentre i due attaccanti, probabilmente in campo dal primo minuto questa sera contro la SPAL, sono ad un passo dal primato di reti realizzate.