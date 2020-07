Il Secolo XIX, Ranieri rilancia Quagliarella: "Fiuta la porta, tocca a lui"

vedi letture

Il Secolo XIX oggi in edicola apre la sezione sportiva con un titolo sulla Sampdoria, relativo alle parole di mister Ranieri su Fabio Quagliarella: "Fiuta la porta, tocca a lui". Prosegue il tecnico blucerchiato: " Non so quanta autonomia abbia ma gioca certamente dall'inizio. Poi lo sostituirò quando non ne avrà più. Non devo certamente essere io a descrivere Quagliarella, è un grandissimo attaccante, negli ultimi giorni poi in allenamento sta trovando facilmente la porta. Significa che sta bene". Un grande rientro per la Sampdoria, che si potrà rivelare molto utile nella corsa salvezza.