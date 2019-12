© foto di Alessio Del Lungo

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 30, uno spazio alla Sampdoria con le parole di Claudio Ranieri: "Siamo ancora in apnea". Il tecnico alza la tensione e chiede concentrazione: "In queste acque mosse non devi fermarti. Anche un punto è ok. Il ko del Genoa non ci dà vantaggi. E poi io voglio il derby in A, è un patrimonio italiano".