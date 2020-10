Il Secolo XIX: "Ranieri: 'Un derby particolare'. Scamacca: 'Il mio sogno? Un gol'"

Mancano poco più di ventiquattro ore all'attesissimo derby della Lanterna, e a tal proposito Il Secolo XIX dedica spazio ad entrambe le squadre di Genova in apertura: "Ranieri: 'Un derby particolare'. Scamacca: 'Il mio sogno? Un gol'", titola in taglio alto il quotidiano. Intanto arrivano buone notizie per il patron blucerchiato, Massimo Ferrero, che è stato prosciolto per il caso Obiang.