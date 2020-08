Il Secolo XIX: "Ribaltone allo Spezia: via il dg Angelozzi, ora in pole c'è Meluso"

"Ribaltone allo Spezia: via il dg Angelozzi, ora in pole c'è Meluso". Questo quello che scrive Il Secolo XIX sullo Spezia, neo promosso in Serie A: "L'addio legato in primis a divergenze col presidente Chisoli. L'ex ds del Lecce già oggi in città per provare a chiudere. Guido Angelozzi lascia lo Spezia. Non è un fulmine a ciel sereno. Concorderà nei prossimi giorni una risoluzione consensuale di contratto. Non ci sono ora ufficialmente i presupposti per continuare un rapporto che doveva scadere il 30 giugno del 2021, un piano triennale rispettato nel biennio di provare a portare lo Spezia in A".