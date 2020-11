Il Secolo XIX: "Riecco il derby per tutti, in tv come ai vecchi tempi"

Nella sezione sportiva de Il Secolo XIX in edicola stamani spazio al derby di Coppa Italia tra Sampdoria e Genoa. "Riecco il derby per tutti, in tv come ai vecchi tempi" scrive il quotidiano. L'ultima volta di un Sampdoria-Genoa in televisione in chiaro è datata 1996. In campo le due formazioni di Genova per il derby numero 122. In caso di parità si andrà ai supplementari e poi eventualmente ai rigori. L'orario (alle 17) non aiuta i lavoratori, chi non ha un permesso ascolterà alla radio.