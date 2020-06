Il Secolo XIX: "Riecco la Samp, sfida a San Siro per un'impresa in ripartenza"

La Sampdoria è pronta a tornare in campo. Alle 21.45 la squadra di Claudio Ranieri farà visita all'Inter di Antonio Conte con l'obiettivo di portare a casa punti necessari per conquistare la salvezza. Questo il titolo all'interno delle pagine sportive dell'edizione odierna de Il Secolo XIX: "Riecco la Samp, sfida a San Siro per un'impresa in ripartenza".