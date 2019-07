© foto di Pierpaolo Matrone

"Rimonta Genoa al Lione, l'esame di francese finisce 4-3". Bello il titolo de Il Secolo XIX oggi in edicola dopo l'amichevole di ieri sera tra il Genoa e l'Olympique Lione, vinta per l'appunto dal Grifone grazie ad una rete a tre minuti dalla fine di Kouamé. I rossoblù erano andati in svantaggio, ma una bella remuntada è stata decisivo per il successo finale.