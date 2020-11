Il Secolo XIX: "Rinascita azzurra, prestigio e soldi con le finali di Nations League in casa"

Il Secolo XIX scrive della Final Four a cui si è qualificata l'Italia: "Rinascita azzurra, prestigio e soldi con le finali di Nations League in casa". Dal 6 al 10 ottobre 2021 avrà luogo la fase finale del torneo, con i campioni del mondo della Francia, la nazione numero uno del ranking Fifa (il Belgio) e, oltre agli azzurri, una Spagna ricca di talento e pronta a stupire come accaduto nel quadriennio magico 2008-12. Sarà il primo evento organizzato dal nostro paese, visto che Euro U21 di un anno fa lo dividemmo con San Marino. Torino, dove l'indotto per la finale di Europa League fu di 17,5 milioni, e Milano, di 25 milioni per la finale di Champions Real-Atletico. Se dovesse prevalere l'interesse da botteghino, la finalissima potrebbe disputarsi a San Siro.