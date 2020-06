Il Secolo XIX: "Ripartenza choc per il Genoa, il Parma cala il poker"

"Ripartenza choc per il Genoa, il Parma cala il poker". Questo il titolo in prima pagina con cui Il Secolo XIX analizza la sonora sconfitta casalinga rimediata ieri sera dai rossoblu: "Emiliani superiori in tutto, la bestia nera danese firma una tripletta come all'andata. Criscito sbaglia il rigore, Falque no ma è tardi. Chiude Kulusevski, passo falso grave".