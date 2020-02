© foto di Alessio Del Lungo

"Non è un'impresa per giovani. A Torino in campo il Doria più vecchio". Questo il titolo che Il Secolo XIX al suo interno, a pagina 36, dedica questa mattina ai blucerchiati. Sir Claudio - si legge - si affida ai giocatori esperti, l'età media contro i granata era di 27,9 anni: una scelta che, per il momento, sta dando i suoi frutti.