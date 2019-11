Il Secolo XIX: "Samp, a tutto Gaston per risalire"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Secolo XIX titola nella sua sezione sportiva: "Samp, a tutto Gaston per risalire". I blucerchiati si appendono al loro talento più cristallino, quello di Gaston Ramirez, che dalla lista dei partenti in estate è diventato decisivo nelle ultime giornate. Ed ora è pronto a prendersi una maglia da titolare e trascinare la squadra fuori dalle sabbie mobili. La Sampdoria si illumina di Ramirez, forse per la prima volta dal suo arrivo a Genova.