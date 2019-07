Il Secolo XIX: "Samp, Andersen ceduto al Lione"

Trova spazio lo sport sulla prima pagina de Il Secolo XIX, con la Sampdoria alle prese con la vendita della società. Il quotidiano parla di affare sbloccato: "Andersen ceduto al Lione. Oggi contatti con lo staff di Vialli". E' proprio la cessione del difensore danese a sbloccare l'operazione societaria. Maggiori dettagli all'interno: vertice a Londra previsto in giornata, con gli uomini dell'ex bomber pronti a chiudere la trattativa. Garrone smentisce un ritorno in società.

Operazione rilancio, Barreca riparte dal Grifo - Ieri sono state effettuate le visite mediche per Antonio Barreca, nuovo esterno sinistro del Genoa. Tornato in Italia dopo una parentesi estera piuttosto infruttuosa, Barreca ha voglia di rifarsi. Dopo Criscito, Antonelli e Laxalt anche lui ha voglia di sprintare sulla fascia sinistra. Si tratta del secondo acquisto stagionale in quella posizione, dopo l'arrivo di Jaroszynski.