Il Secolo XIX, Samp, Bertolacci: "Dimostrerò che sono l'uomo giusto"

© foto di Alessio Del Lungo

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica spazio al suo interno, a pagina 42, alle parole del nuovo acquisto della Sampdoria, Andrea Bertolacci: "Giudicatemi in campo. Dimostrerò ai doriani che sono l'uomo giusto". Il centrocampista prosegue: "Posso dare molto. Il passato al Genoa non mi pesa. E quando finirò la gara stremato, con la maglia sudata, sono sicuro che tutti saranno con me".