Il Secolo XIX: "Samp, caso Candreva: Pastorello e Quagliarella gli uomini della diplomazia"

In casa Sampdoria tiene banco il caso Candreva, che ha sconvolto la vigilia del match contro il Verona. Il Secolo XIX scrive così: "Samp, caso Candreva: Pastorello e Quagliarella gli uomini della diplomazia". Sono due gli episodi più importanti che hanno fatto deflagrare il caso Candreva, due come le volte che tra ieri e l'altro ieri mattina Ranieri lo ha convocato per chiarire alcuni mal di pancia dell'esterno, senza ricevere risposta. Così l'incontro alla fine c'è stato lo stesso, ma nella saletta riunioni del Mugnaini, prima della seduta di videoanalisi, presente tutta la squadra. Il tecnico gli avrebbe fatto notare che si è sentito mancare di rispetto e lo ha allontanato. E escluso non solo dalla trasferta di Verona, ma anche dal gruppo e quindi dagli allenamenti. A tempo indeterminato. Decisione condivisa dalla società. Dunque, al momento, Candreva è ai margini della rosa blucerchiata e non dovrebbe allenarsi in gruppo nei prossimi giorni, la società sta valutando eventuali multe. E anche il suo futuro blucerchiato è tutto da decifrare. Il giocatore ha lasciato l'Inter per rimettersi in discussione in una realtà di alto profilo ma avrebbe dei dubbi sulla scelta fatta, vista anche la situazione della Samp. Cosa accadrà in futuro? Difficile dirlo al momento. L'interruzione anticipata comporta che Candreva (legato alla Samp da un triennale da 1,2 milioni a stagione) possa tornare solo all'Inter, che non lo rivuole e che perderebbe quei 2,5 milioni. Federico Pastorello, agente sia di Ranieri che di Candreva, si è già attivato. Un altro ruolo importante potrebbe averlo Quagliarella.