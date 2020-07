Il Secolo XIX: "Samp contro la bestia nera per mordere la salvezza"

"Samp contro la bestia nera per mordere la salvezza". Questo il titolo sulle pagine de Il Secolo XIX che analizza i prossimi avversari dei blucerchiati: "Doria vittima preferita del Cagliari in A. Ranieri, adorato in Sardegna, con Zenga ha un match point. Quanti incroci statistici e curiosi presenta Sampdoria-Cagliari. A cominciare dalla sindrome da "bestia nera": proprio la formazione blucerchiata è la più battuta dai sardi in Serie A, 24 successi in 67 confronti".