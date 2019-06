Sulla prima pagina de Il Secolo XIX si parla delle panchine dei due club di Genova. "Samp-Di Francesco ok. Andreazzoli al Genoa", si legge in taglio alto. L'ex tecnico della Roma adesso è in pole per la panchina blucerchiata. Ufficiale l'arrivo di Andrezzoli al Genoa.

Azzurre travolgenti - Spazio ovviamente anche al successo dell'Italia femminile nella seconda sfida del Mondiale. 5-0 alla Giamaica, ottavi conquistati.