Il Secolo XIX: "Samp distratta in difesa. Il Cagliari non perdona. Spezia scintillante"

Sconfitta esterna per la Sampdoria che dopo quattro risultati utili di fila in campionato viene battuta 2-0 dal Cagliari. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell’edizione odierna de Il Secolo XIX: "Samp distratta in difesa. Il Cagliari non perdona: 2-0". Sorride invece lo Spezia che nell’anticipo delle 18 ha invece battuto nettamente il Benevento al "Vigorito". Questo il titolo a riguardo: "Uno Spezia scintillante travolge il Benevento: 0-3".