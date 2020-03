Il Secolo XIX: "Samp e Genoa per linea comune: taglio stipendi in base all'inattività"

vedi letture

Il Secolo XIX in edicola questa mattina utilizza questo titolo al suo interno, a pagina 34, questa mattina: "Samp e Genoa per la linea comune: taglio stipendi in base all'inattività". Il vertice di ieri fra Lega e Aic è slittato. Servirà il via libera della Figc per scongiurare penalizzazioni. Ferrero propone ai giocatori una decurtazione parametrata. Preziosi: "Bisogna muoversi insieme".