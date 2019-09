Il Secolo XIX, Samp: "È sempre più caos: tifosi assediano Ferrero"

© foto di Alessio Del Lungo

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica uno spazio alla Sampdoria, a pagina 50, con questo titolo: "È sempre più caos. I tifosi assediano Ferrero". In serata minacce e insulti al presidente davanti ad un ristorante di San Desiderio: interviene la polizia: "Mi chiedo come possa esserci tanta violenza verbale e aggressività - dice Ferrero -. Era una cena di lavoro per il bene della Samp".