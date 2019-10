Il Secolo XIX: "Samp, Ferrero irrita Garrone e prende Bertolacci"

© foto di WilMan

I grattacapi, in casa Sampdoria, non sono solamente in campo. Ma riguardano anche la cessione del club che Il Secolo XIX, nelle pagine interne, racconta così nella titolazione: "Vialli tace ancora. Ferrero irrita Garrone e intanto fa mercato: preso Bertolacci. La telenovela per la cessione non si sblocca. Viperetta decide da solo per l'ex Grifo: visite ok".