Il Secolo XIX: "Samp: Gabbiadini, corte estera. Per l'attacco Torregrossa e Raguz"

"Samp: Gabbiadini, corte estera. Per l'attacco Torregrossa e Raguz", si legge sull'edizione odierna de Il Secolo XIX. Sirene estere per Manolo Gabbiadini che nei prossimi giorni potrebbe a sua volta finire nel calderone del calciomercato. La politica della Sampdoria di Ferrero è ormai chiara e definita, non ci sono incedibili. Una proposta congrua per Gabbiadini andrebbe a sollecitare delle valutazioni che coinvolgono sia l'aspetto economico che quello tecnico. In cima alla lista dei desideri blucerchiati c'è Ernesto Torregrossa, seguito ormai da tempo. Una trattativa con il Brescia è già stata impostata da tempo, prima ancora che finisse lo scorso campionato. Ma si è bloccata. Il presidente Cellino dà una valutazione alta del ventottenne. Poi Marko Raguz del Lask Linz, austriaco in forte ascesa. È una pedina chiave dell'Under 21, convocato per le gare contro Albania e Inghilterra in programma ai primi di settembre.