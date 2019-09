Il Secolo XIX, Samp: "Garrone chiave tra Ferrero e gruppo Vialli"

© foto di Alessio Del Lungo

Il Secolo XIX in edicola questa mattina al suo interno, a pagina 34, dedica spazio alla Sampdoria con il titolo seguente: "Garrone chiave dell'affare tra Ferrero e gruppo Vialli". Le parti faticano a intendersi e l'ex presidente da agevolatore sta diventando gestore della trattativa. Il Viperetta: "Sarò a Marassi". Braccio di ferro coi tifosi che annunciano picchetti per non farlo entrare.