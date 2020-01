L'edizione odierna de Il Secolo XIX titola oggi sul mercato della Sampdoria: "Kjaer o Ibanez per sostituire Ferrari". Il mercato della Sampdoria passerà dunque da colloqui con l'Atalanta: entambi i difensori non rientrano nei piani di Gasperini e potrebbero fare al caso della Sampdoria. Esperienza il primo, freschezza il secondo: due profili completamente differenti. Poi si fa il nome di Fabio Borini, in uscita dal Milan: in questo caso potrebbero essere diverse le concorrenti.