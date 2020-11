Il Secolo XIX: "Samp, ko che lascia strasichi. Ora il derby di Coppa senza turnover"

"Samp, ko che lascia strasichi. Ora il derby di Coppa senza turnover", così titola Il Secolo XIX oggi in edicola. Una sconfitta che non ci voleva, che lascia scorie nell'ambiente. Quella contro il Bologna va ad amplificare alcune situazioni già viste in questo avvio di campionato: manca un esterno destro che sostituisca Depaoli, andato all'Atalanta, e l'attacco non incide, con l'infortunio di Keità a complicare il tutto. Terza nota stonata il fatto che la squadra sia costruita per difendere e ripartire, ma al tempo stesso subisca veramente troppo. Ed ora è già tempo di pensare al derby di Coppa Italia, dove il turnover non esiste: in campo scenderanno gli undici migliori.