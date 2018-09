Il Secolo XIX: "Samp, magia firmata Caprari. 1-1 in rimonta"

© foto di Lazzerini

Non solo Champions League sulle prime pagine dei quotidiani in edicola oggi. Il Secolo XIX mette al centro delle attenzioni il recupero della prima giornata di Serie A andato in scena ieri pomeriggio a Marassi tra Sampdoria e Fiorentina. "Samp, magia firmata Caprari. Con la Fiorentina 1-1 in rimonta" è il titolo scelto dal quotidiano ligure per raccontare la prestazione degli uomini di Marco Giampaolo.