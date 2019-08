© foto di stefano tedeschi

Brutto avvio di campionato per la Sampdoria, che crolla 3 a 0 in casa contro la Lazio ed Il Secolo XIX oggi in edicola titola in prima pagina: "Samp, male la prima. La Lazio dilaga". Sul finire di primo tempo un'ingenuità difensiva dei blucerchiati spiana la strada alla Lazio: rete di Immobile e al riposo si va sull'1 a 0. Poi nel primo quarto d'ora della ripresa la Lazio chiude i conti con la rete di Correa e il secondo centro di Immobile che non lascia spazio a repliche.Il campionato blucerchiato parte dunque con una sonora sconfitta.