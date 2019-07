© foto di Alessio Del Lungo

All'interno de Il Secolo XIX in edicola questa mattina c'è spazio anche per la Sampdoria e il titolo che le viene dedicato è il seguente: "Murillo per la difesa, Pecini per lo scouting". Due i colpi della squadra blucerchiata: dopo un solo anno ad Empoli torna il direttore sportivo delle plusvalenze, mentre per rafforzare il reparto arretrato, dopo il prestito al Barcellona, dal Valencia arriva l'ex Inter Jeison Murillo.