Il Secolo XIX: Samp: "Quagliarella nel suo San Paolo cerca un gol"

"Quagliarella torna nel suo San Paolo e cerca un gol per cancellare i dubbi". Questo il titolo che, a pagina 38, Il Secolo XIX dedica alla Sampdoria. L'anno scorso il gioco di Giampaolo era ideale per il capitano, mentre per ora il 4-3-3 di Di Francesco non lo ha aiutato. Il capocannoniere aspetta anche una proposta di rinnovo del contratto, ma la trattativa Vialli-Ferrero complica tutto.