Il Secolo XIX: "Samp, Ramirez ai titoli di coda. Colley, il transfer frena l'affare"

"Samp, Ramirez ai titoli di coda. Colley, il transfer frena l'affare", titola stamane Il Secolo XIX sulla Sampdoria. Ramirez più fuori che dentro. Colley più dentro che fuori. In arrivo - dopo Silva, Candreva e Keita - anche Ferrer e Semper.Ultimo giorno di mercato e ancora parecchia carne al fuoco per la Samp di Ranieri. Stasera alle ore 20 chiudono le contrattazioni ed entro quell'ora si dovranno formalizzare gli ultimi affari che neppure ieri si sono risolti. Anzitutto in uscita. Ramirez è a un passo dal Torino di Giampaolo. L'altra uscita eccellente, quella di Omar Colley, al contrario sta rallentando. Fulham e Sheffield sono pronte ma l'offerta cash che chiede Ferrero (almeno 10 milioni, no prestiti) non c'è e anche se ci fosse i tempi sono ormai strettissimi per risolvere gli intoppi del permesso di lavoro di un extracomunitario in Inghilterra.