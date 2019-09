Il Secolo XIX: "Samp, sale la tensione. Dinan rimanda l'affondo"

© foto di stefano tedeschi

Continua a salire la tensione in casa Sampdoria attorno al presidente Ferrero. Il patron blucerchiato ha confermato la sua presenza allo stadio domenica nonostante le contestazioni ricevute. Anche la Digos è stata messa in preallarme. Le minacce ricevute sono state tante ma questo non ferma Ferrero. Il Secolo XIX oggi in edicola titola: "Sampdoria, sale la tensione. Dinan rimanda l'affondo". Nel frattempo infatti la due diligence si è conclusa, con tutti i dati in mano al gruppo Vialli. Prossimo passo vedere se la distanza tra domanda ed offerta può essere colmata oppure no.