© foto di stefano tedeschi

Spazio al mercato della Sampdoria nella sezione sportiva de Il Secolo XIX. La Sampdoria ha iniziato la stagione con una sonora sconfitta per 0-3, in casa, contro la Lazio. Di Francesco si è assunto le responsabilità della sconfitta ma ora attende rinforzi. "Scatta l'allarme rosso, solo Defrel non basta più" titola il quotidiano genovese. Oggi dovrebbe chiudersi la trattativa per Gregoire Defrel, attaccante della Roma conteso anche da Cagliari e Sassuolo. Ma non basta. Potrebbe arrivare anche un altro esterno d'attacco: porte ancora aperte a uno tra Politano e Verdi.