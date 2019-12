© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Secolo XIX titola in prima pagina: "Samp sconfitta dal Parma catenaccio". La Sampdoria esce sconfitta da Marassi contro un Parma cinico e spietato. I crociati, falcidiati dalle tante assenze sia dall'inizio che a gara in corso, trovano la rete del vantaggio con Kucka da calcio d'angolo, poi si chiudono e non permettono ai blucerchiati di raggiungere il pareggio. Traversa per Gabbiadini su punizione e rigore sbagliato da Fabio Quagliarella. Così la Sampdoria arriva al derby con due sconfitte nell'ultima settimana, e tanti dubbi.