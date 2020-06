Il Secolo XIX: "Samp sconfitta di misura (2-1): con l'Inter la rimonta riesce a metà"

"Samp sconfitta di misura (2-1): con l'Inter la rimonta riesce a metà". Questo il titolo in taglio laterale sulla prima pagina de Il Secolo XIX in edicola stamani: "Buona prova della Samp a San Siro che ha perso solo di misura con l'Inter di Conte e ha sfiorato, soprattutto nel secondo tempo, in diverse occasioni il pareggio. Non era una gara facile e mister Ranieri l'ha comunque affrontata senza troppi timori reverenziali".