Il Secolo XIX: "Samp, scoppia il caso Candreva. Genoa, Maran ha il Diavolo in casa"

vedi letture

Il Secolo XIX dedica spazio in prima pagina alle vicende di Genoa e Sampdoria. "Samp, scoppia il caso Candreva. Genoa, Maran ha il Diavolo in casa" scrive il quotidiano. Scoppia il caso Candreva in casa doriana: l'esterno ex Inter non convocato per scelta tecnica da Ranieri. Dopo la Juve altra grande da affrontare a Marassi per il Genoa: arriva la capolista Milan.