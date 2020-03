Il Secolo XIX, Samp: "Scouting, manutenzione, spesa, ginnastica: chi non si ferma mai"

Il Secolo XIX nella sua edizione odierna dedica, a pagina 36, uno spazio alla Sampdoria con questo titolo: "Scouting, manutenzione, spesa, ginnastica. Ecco i blucerchiati che non si fermano mai". Osti e Pecini continuano a studiare in video i possibili acquisti. E Bogliasco resta pronta per la ripresa. I giocatori a casa si tengono in forma. Jankto: "Nel nostro club almeno 15 positivi". Poi rettifica.