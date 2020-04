Il Secolo XIX: "Samp senza merenda per non prendere peso. E bilance nuove per tutti"

"Samp senza merenda per non prendere peso. E bilance nuove per tutti". Questo il titolo sulle pagine de Il Secolo XIX in edicola stamani in riferimento all'alimentazione dei giocatori della Sampdoria: "Si consuma poco, così il nutrizionista Mondazzi riduce i pasti. L'ansia per la prova dei chili con la scusa: "Come verifico?".