Il Secolo XIX: "Samp, sgarbi alla Signora con le lezioni del passato"

"Samp, sgarbi alla Signora con le lezioni del passato e la carica da stracittadina". Questo il titolo a pagina che Il Secolo XIX dedica alla squadra di Claudio Ranieri: "I blucerchiati sono gli unici ad avere battuto i bianconeri due volte in due stagioni. Ranieri sfida Sarri: è il loro primo confronto in Italia, unico precedente in Premier".