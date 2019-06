© foto di Alessio Del Lungo

Il Secolo XIX dedica spazio alla Sampdoria al suo interno a pagina 37 con il titolo seguente: "Tutte le strade portano alla Roma: Totti prende tempo, De Rossi è possibile". Sul centrocampista, che ha deciso che giocherà in Serie A per altri due anni, ci sono anche il Milan di Marco Giampaolo e la Fiorentina di Vincenzo Montella, suo grande amico ed ex compagno in giallorosso.