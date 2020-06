Il Secolo XIX: "Samp, trittico della verità: in otto giorni c'è il futuro"

"Samp, trittico della verità: in otto giorni c'è il futuro". Questo il titolo sulle pagine de Il Secolo XIX in riferimento ai blucerchiati: "Bologna, Lecce e Spal: a Ranieri servirà valorizzare le cose buone viste contro Inter e Roma. La settimana chiave per la Sampdoria è alle porte. Le trasferte di Milano e Roma hanno immeritatamente rispettato i pronostici e si sono chiuse con zero punti e tanti rimpianti. Ma era chiaro fin da subito che la salvezza della Sampdoria sarebbe passata dal trittico Bologna-Lecce-Spal, casa-trasferta-casa".