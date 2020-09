Il Secolo XIX: "Samp, vertice Ferrero-Ranieri: linea condivisa"

"Samp, vertice Ferrero-Ranieri: linea condivisa", titola Il Secolo XIX oggi in edicola. La squadra ha bisogno di essere puntellata in qualche ruolo se si vuole realmente scongiurare il rischio di disputare il secondo campionato consecutivo sott'acqua o poco sopra. Ferrero non ha nascosto a Ranieri quali sono le esigenze primarie di questo mercato: realizzare un congruo bottino di plusvalenze (presumibilmente sui 30 milioni) e ridurre il monte ingaggi (portandolo a 36/37 milioni, meglio se ancora meno). Quindi, comandano le cessioni. Finora sono usciti solo Linetty e Caprari (prestito con diritto, non obbligo, di riscatto al Benevento). Bisogna che lo seguano altri tra i vari Murillo, Colley, Murru, Bereszynski, Vieira, Jankto.