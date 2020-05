Il Secolo XIX: "Sampdoria: bilancio, stipendi e ds. Tutte le spine di Ferrero"

Il Secolo XIX oggi in edicola titola sulla Sampdoria: "Bilancio, stipendi e ds. Tutte le spine di Ferrero". Oggi, al termine del consiglio di amministrazione blucerchiato, dopo tre anni di bilancio chiuso in positivo, si tornerà in rosso. Una perdita di circa 10 milioni di euro, la peggiore della gestione Ferrero. In più non è stato ancora trovato l'accordo con i giocatori sul taglio degli stipendi. Quello di febbraio è stato diviso in due tranche, per la prima volta da quando c'è Ferrero. E nel frattempo resta calda anche la situazione relativa ad Osti e Pecini: la volontà di proseguire a sentire il presidente c'è, l'incontro per formalizzarla però ancora no.