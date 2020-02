vedi letture

Il Secolo XIX, Sampdoria: "Conte, la bestia nera. Da più di 10 anni Ranieri non lo batte"

"Conte, la bestia nera. Da più di dieci anni Ranieri non lo batte". Questo il titolo che utilizza Il Secolo XIX in edicola questa mattina sulla Sampdoria. Tra i due tanti incroci curiosi, anche in Premier League. E tre panchine in comune: Juventus, Inter e Chelsea. Su 6 confronti però 5 sono a favore del nerazzurro e solo 1 del doriano.